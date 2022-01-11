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Осуществлен выезд в район для проведения мониторинга цен на социально значимые продукты питания первой необходимости

Осуществлен выезд в район для проведения мониторинга цен на социально значимые продукты питания первой необходимости

Сотрудниками администрации Джанкойского района осуществлен очередной выезд в район для проведения мониторинга цен на социально значимые продукты питания первой необходимости, а также исполнения Указа Главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым»В целях мониторинга сложившихся цен на социально значимые продукты и, при необходимости, оперативного реагирования на возможные негативные изменения на рынке цен в районе, а также исполнения Указа Главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» сотрудниками администрации Джанкойского района 10 января 2022 года осуществлен очередной выезд в Азовское сельское поселение.

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