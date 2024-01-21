Лаура Кинли сняла комедийную драму «Солнечное побережье»

Актриса Лаура Кинли выступила в качестве режиссера и автора сценария фильма «Солнечное побережье». В картине снялись Нико Паркер, Лора Линни, Вуди Харрельсон, Эриель Мартин, Даниэлла Перкинс, Элла Андерсон, Амарр Мерритт.
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