Завершено расследование дела, возбужденного после угроз военкору «Известий»

Главное СУ Следственного комитета России по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении двух жителей столицы, которые нарисовали пентаграмму и свиную голову на двери квартиры военного корреспондента «Известий» Валентина Трушина.
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