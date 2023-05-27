Слово и дело

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Друг Бари Алибасова рассказал о состоянии ушедшего в затишье продюсера

Друг Бари Алибасова рассказал о состоянии ушедшего в затишье продюсера

Здоровье Бари Алибасова пришло в норму, но продюсер не спешит выходить на публику. О том, как сейчас живет музыкант, рассказал его друг Игорь Сандлер.

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