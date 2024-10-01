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Царьград

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Моргулов: Китай понимает, кто является истинным зачинщиком конфликта на Украине

Моргулов: Китай понимает, кто является истинным зачинщиком конфликта на Украине

Посол России в Китае заявил, что тот, кто на самом деле стоит за конфликтом на Украине, беспрерывно подливает масла в огонь.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Это всем понятно ,только ХОЛУИ пиндосовские делают вид ,что ничего не понятно....
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18 час.

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