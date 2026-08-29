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Эксперт объяснил, какие крышки лучше подходят для консервации заготовок

Эксперт объяснил, какие крышки лучше подходят для консервации заготовок

Секрет заключается в лаке Председатель организации "Садоводы России" Андрей Туманов объяснил газете "Взгляд" разницу между крышками для консервации и предостерег от распространенных ошибок.

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