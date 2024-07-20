Банкет: история, особенности и специфика

Банкет — это организация обеда или ужина в честь торжества, значимого события. Мероприятие может проходить в ресторане, банкетном зале или на выезде, но в любом случае следует разработать и рассчитать меню, установить последовательность подачи блюд и действий обслуживающего персонала.