В России стартовала акция «Огонь памяти». Представители Народного фронта, участники «Команды Путина», военные и общественники собрались сегодня у стен Кремля в Александровском саду, чтобы перенести частицы Вечного огня в специальные лампы, которые отвезут в российские регионы и другие государства.