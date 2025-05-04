Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В России стартовала акция «Огонь памяти»

В России стартовала акция «Огонь памяти». Представители Народного фронта, участники «Команды Путина», военные и общественники собрались сегодня у стен Кремля в Александровском саду, чтобы перенести частицы Вечного огня в специальные лампы, которые отвезут в российские регионы и другие государства.

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