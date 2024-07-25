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Обладатель импланта Neuralink Арбо: результативность работы устройства растёт

Обладатель импланта Neuralink Арбо: результативность работы устройства растёт

Первый человек, которому был вживлен имплант компании Neuralink Нолан Арбо поделился с журналистами РИА Новости, что результаты проведенного вживления становятся лучше, несмотря на несколько отошедших от мозга электродов.

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