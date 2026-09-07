⚡️Путин поддержал предложение «Единой России» снизить ставку по льготной ипотеке для многодетных семей на покупку дома и ввести для них льготу на покупку больших автомобилей Инициативы от многодетных семей на встрече президента с пятеркой предвыборного списка «Единой России» передала Мария Львова-Белова.