⚡️Путин поддержал предложение «Единой России» снизить ставку по льготной ипотеке для многодетных семей на покупку дома и ввести для них льготу на покупку больших автомобилей Инициативы от многодетных семей на встрече президента с пятеркой предвыборного списка «Единой России» передала Мария Львова-Белова.
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