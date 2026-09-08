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Царьград

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Психологи раскрыли схему мошенников, лишающих жертву времени на раздумья

Психологи раскрыли схему мошенников, лишающих жертву времени на раздумья

Мошенники добиваются от жертвы необдуманных действий, лишая её времени на анализ ситуации. По информации РБК, в основе преступной схемы лежит искусственно создаваемый цейтнот: человека постоянно подгоняют, исключая любую возможность остановиться и трезво оценить происходящее.

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