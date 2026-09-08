Психологи раскрыли схему мошенников, лишающих жертву времени на раздумья

Мошенники добиваются от жертвы необдуманных действий, лишая её времени на анализ ситуации. По информации РБК, в основе преступной схемы лежит искусственно создаваемый цейтнот: человека постоянно подгоняют, исключая любую возможность остановиться и трезво оценить происходящее.
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