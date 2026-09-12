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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА не проигрывает в РПЛ при Игдисамове – 6 побед и 4 ничьих

ЦСКА продлил серию без поражений под руководством тренера Дмитрия Игдисамова в  Альфа-Банк РПЛ . Московский клуб дома поделил очки с « Рубином » (1:1) в 8-м туре, играя в меньшинстве с 15-й минуты после удаления защитника Матеуса Рейса.

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