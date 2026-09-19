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Царьград

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В Нижнем Новгороде выписали пациента с 90% ожогов кожи

В Нижнем Новгороде выписали пациента с 90% ожогов кожи

Из ожогового отделения Университетской клиники ПИМУ в Нижнем Новгороде выписан 21-летний пациент, у которого было поражено 90% кожного покрова.

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