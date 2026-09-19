В Нижнем Новгороде выписали пациента с 90% ожогов кожи

Из ожогового отделения Университетской клиники ПИМУ в Нижнем Новгороде выписан 21-летний пациент, у которого было поражено 90% кожного покрова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Полиция Краснодар...
- Ч Подполковник ВДВ ...
- АЗ "Просто жесть": Р...
Боже мой,даже при ожогах 55% мало кто выживает ,а тут все 90%.
Счастливчик,выжил,вытерпел ,ведь это страшно больно.Умничка.