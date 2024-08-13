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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вендел пропустит около 40 дней из-за травмы колена в матче с «Динамо». У него растяжение связок (Вене Касагранде)

На 47-й минуте матча с «Динамо» (1:0) в Мир РПЛ полузащитника «Зенита» в центре поля сбил Хорхе Карраскаль.

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