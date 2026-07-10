Пляжники ВК «Факел Ямал» сыграют в четвертьфинале Кубка России

На Кубке России по пляжному волейболу в Орле начался плей-офф. В четвертьфинал вышли ямальцы Олег Стояновский и Илья Лешуков, без поражений преодолевшие групповой раунд, сообщила пресс-служба ВК «Факел Ямал».
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