Вероятно, Throne and Liberty получит еще одно глобальное тестирование Throne and Liberty мож...

Вероятно, Throne and Liberty получит еще одно глобальное тестированиеThrone and Liberty может получить еще один глобальный технический тест в ближайшее время, если некоторые новые предположения, основанные на обновлении Steam, окажутся вернымиЧитать дальше → источник.
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