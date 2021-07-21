Новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ исследуют российские ученые

В Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ проводится клиническая апробация новых препаратов и методов лечения больных туберкулезом, ВИЧ и пациентов с сочетанием данных инфекций.