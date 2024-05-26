Власти РФ согласовали НОВАТЭКу расширение порта Сабетта на Ямале за счет создания искусственного земельного участка

Правительство РФ согласовало решение о расширении границ морского порта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе путем создания искусственного земельного участка, который будет примыкать к полуострову Гыданский.
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