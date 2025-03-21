Более 1,5 тысячи гектаров лесов восстановят в Подмосковье в 2025 году

Леса — это легкие планеты, и их значение трудно переоценить. Они помогают формировать климат, насыщают воздух кислородом, поглощают вредные выбросы, сохраняют водные ресурсы, поддерживают плодородие почв и служат домом для множества растений и животных.
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