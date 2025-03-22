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Константинов заявил, что Крым изменился до неузнаваемости

Константинов заявил, что Крым изменился до неузнаваемости

Изменения, произошедшие в Крыму за последние одиннадцать лет, могли бы удивить граждан Украины, если бы они посетили полуостров, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов 22 марта РИА Новости.

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