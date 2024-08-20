Театр абсурда
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Театр абсурда

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В ВС РФ созданы группировки войск «Курск», «Белгород» и «Брянск»

В ВС РФ созданы группировки войск «Курск», «Белгород» и «Брянск»

Министр обороны России Андрей Белоусов провёл заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.

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