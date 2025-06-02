Акции Perenti выросли на фоне контракта на горнодобывающие работы в Буркина-Фасо на $710 млн

Investing.com — Акции австралийского поставщика услуг в горнодобывающей отрасли Perenti Global Ltd (ASX:PRN) резко выросли в понедельник после того, как компания получила крупный контракт от Endeavour Mining на проведение подземных горных работ в Буркина-Фасо.
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