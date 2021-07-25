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Олимпиада-2020. Квитова играет с Паолини, Веснина, Александрова, Осака, Свитолина, Соболенко вышли во 2-й круг, Кудерметова выбыла

Во второй день Олимпиады Екатерина Александрова отыграла сет и брейк в решающем у Элизы Мертенс, Елена Веснина прошла Алену Остапенко, а Вероника Кудерметова уступила Гарбинье Мугурусе.

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