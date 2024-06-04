Ручной пулемёт BREN: история, особенности и характеристики Ручной пулемёт BREN: история, особенности и характеристикиВ начале 1930-х годов в Великобритании был разработан ручной пулемет Bren.
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Ручной пулемёт BREN: история, особенности и характеристики Ручной пулемёт BREN: история, особенности и характеристикиВ начале 1930-х годов в Великобритании был разработан ручной пулемет Bren.
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