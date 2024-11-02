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Россиянам озвучили максимальный размер выплаты по больничному в 2026 году

Россиянам озвучили максимальный размер выплаты по больничному в 2026 году

Россиянам озвучили максимальный размер выплат по временной нетрудоспособности на 2026 год. Так, она составит около 207,6 тысячи рублей в месяц, то есть 6,8 тысячи рублей за день больничного, пишут «Известия» (IZ.

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