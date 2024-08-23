Тамбовский Роспотребнадзор забраковал партию кондитерских изделий

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области в целях контроля за качеством производимой продукции провело в текущем году 89 проб хлебобулочных изделий и 210 проб кондитерских изделий по санитарно- химическим, физико-химическим, радиологическим, микробиологическим показателям и на наличие ГМО.
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