Тамбовский Роспотребнадзор забраковал партию кондитерских изделий

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области в целях контроля за качеством производимой продукции провело в текущем году 89 проб хлебобулочных изделий и 210 проб кондитерских изделий по санитарно- химическим, физико-химическим, радиологическим, микробиологическим показателям и на наличие ГМО.