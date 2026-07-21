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Чит-код «любовь»: Микита Воронов рассказал о новом прочтении сказки про Чудо-Юдо

Чит-код «любовь»: Микита Воронов рассказал о новом прочтении сказки про Чудо-Юдо

VK Fest 2026 в Москве посетили 85 тысяч человек, и среди множества развлечений, музыки и звездных красных дорожек свое место нашел один из ярких проектов Национальной Медиа Группы (НМГ) — фильм «Чудо-Юдо», который выйдет в прокат 22 октября.

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