Чит-код «любовь»: Микита Воронов рассказал о новом прочтении сказки про Чудо-Юдо

VK Fest 2026 в Москве посетили 85 тысяч человек, и среди множества развлечений, музыки и звездных красных дорожек свое место нашел один из ярких проектов Национальной Медиа Группы (НМГ) — фильм «Чудо-Юдо», который выйдет в прокат 22 октября.
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