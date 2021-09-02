Вечерняя Москва

17 138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    НЕ ЧЕЛОВЕК, А ЧЕЛОВЕЧИЩЕ. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ КУМИРУ МИЛЛИОНОВ. ТАКИХ БОЛШЕ НЕТ !!В Москве открылся...
  • вячеслав харченко
    Эти эксперты ,видимо, совсем не эксперты, в мире всего два производителя процессоров для РС и ноутбуков, два типа BIO...Эксперты объяснил...
  • галина
    То что один человек создал, другой запросто взломать сможет.Эксперт объяснил,...

Москвичам рассказали о мобильном приложении для вывоза строительных отходов

Москвичам рассказали о мобильном приложении для вывоза строительных отходов

Приложение «Мобильный КПТС» помогло улучшить ситуацию с утилизацией строительных отходов в столице. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх