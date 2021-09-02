Москвичам рассказали о мобильном приложении для вывоза строительных отходов

Приложение «Мобильный КПТС» помогло улучшить ситуацию с утилизацией строительных отходов в столице. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Приложение «Мобильный КПТС» помогло улучшить ситуацию с утилизацией строительных отходов в столице. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
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