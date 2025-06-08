Анонсирован запрет хранения данных россиян за рубежом

Запрет на хранение персональных данных россиян за рубежом начнет действовать с 1 июля 2025 года, теперь весь цикл обработки данных — от сбора до удаления — должен осуществляться исключительно на территории РФ .
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