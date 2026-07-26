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Фотокатализ делает перекись водорода из солнца, воды и воздуха без тока

Фотокатализ делает перекись водорода из солнца, воды и воздуха без тока

Перекись водорода (H₂O₂) — один из важнейших промышленных химикатов: дезинфицирующее средство, отбеливатель, окислитель в производстве полупроводников и целлюлозы, потенциальное жидкое топливо для топливных элементов.

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