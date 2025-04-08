Проверка счета социального страхования. Почему это важно

Доступ к данным личного счета социального страхования является важнейшим инструментом для каждого застрахованного лица, поскольку обеспечивает прозрачность и возможность контроля данных, вносимых в личный счет.
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