Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о долгосрочном росте цен на европейском газовом рынке в связи с переходом Европы на зимний режим работы ПХГ.
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