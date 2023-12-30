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СССР-Россия

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Беспредел подростков-мигрантов стал последней каплей. Самосуд стали устраивать местные подростки

Беспредел подростков-мигрантов стал последней каплей. Самосуд стали устраивать местные подростки

Еще не так давно все СМИ трубили о банде подростков-мигрантов, которые за несколько месяцев успели навести шороха в северной столице.

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Комментарии
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Н
Николай
Парни ВСЕГДА дрались, НО &quot;Подростки нападают на приезжих рабочих: курьеров и дворников.&quot; - это нонсенс! Почему не ищут творящих &quot;беспредел подростков-мигрантов&quot; и им не ввалят!?
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14 час.
Геннадий Бережнов
Их так наказали, что ожидать продолжений можно уже завтра! Так бы наших судили.
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13 час.
Коська
БИТИЁ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ!!!!😉
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11 час.

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