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Путин: в телах погибших в катастрофе с Пригожиным нашли осколки ручных гранат

Путин: в телах погибших в катастрофе с Пригожиным нашли осколки ручных гранат

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного форума "Валдай" заявил, что в телах погибших в крушении самолета с основателем частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина были найдены фрагменты осколков ручных гранат, пишет РИА "Новости".

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