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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юлия Ефимова: «Я против того, чтобы винить пловцов, что они не пошли против течения, чтобы поехать на Олимпиаду. Шло сильное давление со всех сторон»

В июне шестикратная чемпионка мира Ефимова выступила на чемпионате Багамских островов, но не смогла выполнить олимпийские нормативы на дистанциях 100 и 200 м брассом.

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