Сегодня в Культурном центре УМВД России по Смоленской области состоялся Урок Мужества для учащихся профильного «полицейского» класса Богородицкой СШ, с которой у Управления заключено соглашение о сотрудничестве.
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