Кайл Кирквуд выиграл гонку IndyCar в Лонг-Бич, Шварцман — 18-й

IndyCarАмериканская серия IndyCar провела третий этап сезона-2025 на уличной трассе в Лонг-Бич. Третью победу в карьере одержал американский пилот Andretti Global Кайл Кирквуд, который прервал победную серию действующего трёхкратного чемпиона серии из команды Chip Ganassi Racing испанца Алекса Палоу.