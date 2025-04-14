Кайл Кирквуд выиграл гонку IndyCar в Лонг-Бич, Шварцман — 18-й

IndyCarАмериканская серия IndyCar провела третий этап сезона-2025 на уличной трассе в Лонг-Бич. Третью победу в карьере одержал американский пилот Andretti Global Кайл Кирквуд, который прервал победную серию действующего трёхкратного чемпиона серии из команды Chip Ganassi Racing испанца Алекса Палоу.
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