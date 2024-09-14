Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией для завершения украинского конфликта

БЕРЛИН, 14 сентября, ФедералПресс. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что в определенный момент Западу необходимо будет начать переговоры с Россией, однако инициатива должна исходить с украинской стороны.
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