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Комната Месси в кампусе Университета Катара, где жила сборная Аргентины, станет музеем

Комната Месси в кампусе Университета Катара, где жила сборная Аргентины, станет музеем

В Катаре после ЧМ-2022 останется объект, посвященный форварду Лионелю Месси. Университет Катара объявил о том, что комната, в которой останавливался капитан сборной Аргентины, будет превращена в мини-музей.

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