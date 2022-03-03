Национализация российской недвижимости в Польше может ударить по экономике Варшавы

Польское правительство собирается экспроприировать недвижимость России в Варшаве. Эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян оценил возможные последствия такого решения в интервью радио Sputnik, пишет издание «Народные новости».
Польское правительство собирается экспроприировать недвижимость России в Варшаве. Эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян оценил возможные последствия такого решения в интервью радио Sputnik, пишет издание «Народные новости».
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