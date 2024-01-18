С каким знаком Зодиака лучше не дружить

Знаки Зодиака обладают совместимостью, влияющей на взаимоотношения их представителей. Существуют как дружелюбные сочетания, так и конфликтные взаимодействия, определяемые эмоциональными различиями и противоположными мировоззрениями.
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