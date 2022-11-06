Военное обозрение

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Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинский ЗРК в прямом эфире

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинский ЗРК в прямом эфире

Российские военные в последние дни массово используют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для нанесения ударов по военной технике ВСУ на линии фронта и ближнем тылу.

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