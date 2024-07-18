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ЕГЭ не так плох. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев выступил против его отмены

ЕГЭ не так плох. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев выступил против его отмены

Отмена ЕГЭ может привести к росту коррупции, считает глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он утверждает, что на федеральном уровне будет сложно контролировать качество образования, так как все процессы будут проходить в регионах.

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