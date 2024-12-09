Правда открылась: Лобода критически высказалась о россиянах и их вкусах

Внезапно открылась скандальная правда о том, что думала Лобода все эти годы о русских и о России! Стоит заметить, что подозрения были уже давно: слишком сомнительных высказываний и поступков набралось за долгие годы.
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