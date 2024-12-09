Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Правда открылась: Лобода критически высказалась о россиянах и их вкусах

Правда открылась: Лобода критически высказалась о россиянах и их вкусах

  Внезапно открылась скандальная правда о том, что думала Лобода все эти годы о русских и о России! Стоит заметить, что подозрения были уже давно: слишком сомнительных высказываний и поступков набралось за долгие годы.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Натали красивая женщина, вот эту некрасивую , похожую на трансгендера, губастую хохлядь и взбесило.
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18 час.
Александр Дубков
пинка под жопу
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14 час.
Бобкина Татьяна
Есть у нас такая поговорка: каждое г..но хочет пахнуть ромашкой.
Ответить
12 мин.

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