Юрий Ильинов

Меркель: закупки газа в РФ не ошибка, а долговременное сотрудничество Экс-канцлер ФРГ назвала поставки российского газа долгосрочным сотрудничеством двух государств. Меркель пояснила, что поставки энергоресурса из РФ намного выгоднее альтернативных вариантов. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью телеканалу« France 2» заявила, что поставки газа из России в Германию имеют глубокие корни. По её мнению, это сотрудничество принесло выгоду обоим государствам. Меркель пояснила, что в связи с конфликтом на Украине Германии пришлось искать источники газа по более высоким ценам в других странах, поскольку стоимость энергоресурса возросла. Экс-канцер ФРГ отказалась считать ошибкой многолетние закупки российского голубого топлива. «Торговля газом с Россией имеет очень давние традиции. Она началась во времена холодной войны и продолжалась в период моего пребывания у власти. Не думаю, что это было ошибкой, потому что у нас был российский газ по выгодной цене», – сказала Меркель. В настоящий момент в РФ зафиксировали устойчивый рост добычи природного газа. В период с января по сентябрь 2024 года в стране произвели 516,6 млрд кубометров топлива. Как сообщает издание «РЕГИОН ОНЛАЙН», наращивание добычи энергоресурса обусловлено повышением спроса на внутреннем рынке.