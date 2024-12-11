Приветствуем ВА...
ГлавнаяБлогКосмос_Земля_Конт...НаукаКнигиПритчиСтихи разных авторовОрфей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 935 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Меркель: закупки газа в РФ не ошибка, а долговременное сотрудничество   Экс-канцлер ФРГ назвала поставки российского ...МИД Турции допуст...
  • Юрий Ильинов
    Не говорю уже о том, как реагируют пожилые на богатство молодых. Помните: «Я всю жизнь работал, а на такую машину не ...КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД...
  • Юрий Ильинов
    Армения. Как бы не обмануть самих себя Можно ли спасти народ от цивилизационного кризиса не нужной ему помощью со ст...КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД...

МИД Турции допустил применение ядерного оружия в украинском конфликте

МИД Турции допустил применение ядерного оружия в украинском конфликте

МИД Турции допустил применение ядерного оружия в украинском конфликте Конфликт на Украине может дойти до применения ядерного оружия, Анкара видит соответствующие признаки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Меркель: закупки газа в РФ не ошибка, а долговременное сотрудничество   Экс-канцлер ФРГ назвала поставки российского газа долгосрочным сотрудничеством двух государств. Меркель пояснила, что поставки энергоресурса из РФ намного выгоднее альтернативных вариантов. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью телеканалу« France 2» заявила, что поставки газа из России в Германию имеют глубокие корни. По её мнению, это сотрудничество принесло выгоду обоим государствам. Меркель пояснила, что в связи с конфликтом на Украине Германии пришлось искать источники газа по более высоким ценам в других странах, поскольку стоимость энергоресурса возросла. Экс-канцер ФРГ отказалась считать ошибкой многолетние закупки российского голубого топлива. «Торговля газом с Россией имеет очень давние традиции. Она началась во времена холодной войны и продолжалась в период моего пребывания у власти. Не думаю, что это было ошибкой, потому что у нас был российский газ по выгодной цене», – сказала Меркель. В настоящий момент в РФ зафиксировали устойчивый рост добычи природного газа. В период с января по сентябрь 2024 года в стране произвели 516,6 млрд кубометров топлива. Как сообщает издание «РЕГИОН ОНЛАЙН», наращивание добычи энергоресурса обусловлено повышением спроса на внутреннем рынке.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх