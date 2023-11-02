Массовые проверки прошли на дорогах Барнаула

Сотрудники Госавтоинспекции вылавливали пьяных водителей В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции в прошлую пятницу, 27 октября, провели профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", сообщили в МВД Алтайского края.
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