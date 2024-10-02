Обратная связь в круглосуточном режиме: новосибирцы гораздо чаще стали обращаться в Заксобрание

Количество обращений граждан, поступивших в Законодательное собрание Новосибирской области, комментариев и личных сообщений в социальных сетях регионального парламента и на платформе обратной связи значительно превысило число обращений прошлого года.
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