Новая проблема для ВСУ: За армию вступились в МИД. Чего требует Сибига?

В украинском МИД вступились за украинскую армию. По словам министра Андрея Сибиги, Москва создала для ВСУ новую проблему.
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