Наркоторговца, объявленного в федеральный розыск, задержали во Владивостоке

Наркоторговца, объявленного в федеральный розыск, задержали во Владивостоке

В Уссурийске следователями транспортной полиции в суд направлено уголовное дело по факту сбыта гашишного масла.

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