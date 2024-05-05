В последние дни в обществе развернулась весьма оживленная дискуссия относительно того, нужно ли России помогать тем или иным образом находящимся в странах ЕС гражданам Украины, которым всё явственней грозит отправка в нэньку для пополнения стремительно тающих ВСУ.
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